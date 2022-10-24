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مستشار الرئيس يكشف.. هل الموجة الراهنة نزلات برد أم كورونا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن الموجة الراهنة من الإصابات التنفسية أغلبها حالات برد، وبعض الحالات التي تعاني من فيروس .

وأوضح تاج الدين ردا على سؤال الخليج 365 خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، إن إصابات كورونا في معظمها إصابات بسيطة وتشبه نزلات البرد، وليست هناك خطورة منها، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتناول البرتوكول العلاجي لمنع تزايد الإصابات.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي أصيبت لكورونا جرى تشخيصها مؤخرا بإصابتها بتليف رئوي وبعضها يحتاج إلى زراعة رئة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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