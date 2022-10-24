لخدمة القطاع 10 أعوام.. رئيس الوزراء: سنصدر استراتيجية لتطوير الصناعة خلال 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر تحتاج استراتيجية لتطوير الصناعة، وليس الهدف أن وزارة الصناعة هي التي تقوم بهذه الاستراتيجية وتعدها، والهدف الرئيسي أن الذي يقوم بها هم رجال صناعة مصر، لأنهم الأعلم بما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية، والدولة دورها دعمهم والمساعدة في إطار وضع هذه الاستراتيجية.

وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين: نطمح أن يكون واحد من المخرجات هذا المؤتمر، أن نصل إلى إطار عام لهذه الاستراتيجية ونعلن عنه، فإذا لم نستطع وضعه خلال هذه الأيام، يكون على الأقل أن نتوافق أن هذه الاستراتيجية تخرج إلى النور في حد أقصى 3 أشهر من اليوم.

وتابع: هذا تكليف واضح أنه يكون هناك استراتيجية لقطاع الصناعة في مصر لمدة 10 أعوام على الأقل.

واستطرد: كل الملاحظات التي أثيرت ونوقشت، كنا بمنتهى الشفافية والوضوح نرد عليها، في الجزء الخاص بتعريفات ما هي الدولة وما هو بُعْد الأمن القومي والبُعد الاستراتيجي الذي من الممكن أن يجعل الدولة تدخل في أي مجال، وهدفنا من هذه الوثيقة التي بادرنا في إعدادها، وبالرغم من أنها كانت معدَّة بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال في هذا التوقيت، قرَّرنا عرضها كحوار مجتمعي لمدة 3 أشهر ونترك كل الآراء أن تضاف إليها، لأننا حريصون كل الحرص أن يتم تنفيذها عند صدورها، لأننا لا نسد خانة.

واستكمل: سيكون هناك آلية متابعة واضحة ومستمرة لمتابعة أنها تنفذ بصورة سليمة.