مستشار الرئيس: سنبدأ قريباً في أول زراعة للرئة.. ومتلازمة ما بعد كورونا أثرت سلبياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إنه من المقرر إجراء أول عملية زراعة رئة داخل جامعة عين شمس في القريب العاجل.

وأوضح تاج الدين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن متلازمة ما بعد كورونا أثرت سلبياً على الكثير من المرضى، الذين سببت لهم تليف في الرئة وأصبح بعضهم بحاجة لزراعة الرئة.

وأضاف: "مرينا بمراحل كثيرة في زراعة الأعضاء، والموضوع ليس بالقوانين فقط لأن قانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية وكذلك زراعة القرنية تم صدورها، وبالتالي القضية لها أبعاد أخرى ليست مادية فقط لأن الدولة تدعم كل شيئ يساهم في تحسين صحة الإنسان المصري، فالموضوع له أبعاد اجتماعية وإنسانية والدولة لا تتأخر في ذلك".