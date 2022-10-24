وزير التنمية المحلية: الدولة تولي منظومة المخلفات أهمية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة والذي تم إنشائه بتكنولوجيا ألمانية – هولندية بتكلفة تقدر بحوالي 165 مليون جنيه بطاقة استيعابية 640 طنا في اليوم.

وخلال الافتتاح، نقل اللواء هشام آمنة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي ومواطني محافظة الدقهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية ستعمل على تعزيز قدرات القدرة المؤسسية للمنظومة في المحافظة لإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية وإيجاد فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مشروعات برنامج المرحلة الأولى بالدقهلية تضمنت رفع التراكمات التاريخية حيث تم رفع التراكمات لمقلب سندوب والتي بلغت نحو 950 ألف طن من التراكمات التاريخية المترمدة بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع التولد اليومي لمدة 6 أشهر بتكلفة 65 مليون جنيه.

وأضاف أنه فيما يخص المحطات الوسيطة، تم توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمركز منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه وبشأن مصانع المعالجة والتدوير فقد تم إنشاء مصنع سندوب بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم (عدد 2 خط) لخدمة 6 مراكز وأحياء شرق وغرب المنصورة (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بني عبيد) بتكلفة بلغت نحو 233 مليون جنيه.

وتابع وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص المرحلة الثانية، تم الانتهاء من رفع التراكمات بنسبة 100% بمدن (السنبلاوين - دكرنس - منية النصر) وجار رفع تراكمات بمدن (نبروه - ميت عمر - بني عبيد - المنزلة).

وبشأن المحطات الوسيطة، جار توريد معدات 15 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 123 مليون جنيه بمدن ومواقع (ميت غمر - أجا -السنبلاوين - تمى الإمديد - دكرنس - نبروه - بني عبيد - طلخا - محلة دمنة - شربين - منية النصر - المنصورة - ميت سلسبيل - المنزلة - المطرية).

وواصل: فيما يخص مصانع المعالجة والتدوير فقد تم الانتهاء من إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة المنزلة بطاقة 500 طن/ يوم بتكلفة 162 مليون جنيه وجار تسليم المصنع، كما تم الانتهاء من تطوير مصنع أجا بعدد 2 خط بطاقة 320 طن/ يوم والانتهاء من تطوير مصنع السنبلاوين بعدد 1 خط بطاقة 240 طن/ يوم والانتهاء من تطوير مصنع بلقاس بعدد 1 خط بطاقة 160 طن/ يوم كما أنه جار تنفيذ مصنع المعالجة والتدوير بمدينة ميت غمر بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن وزراء الحكومة والمحافظين يعملون يدا واحدة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق ما يحلم به المواطن في جميع المحافظات ليشعر بالرضا عن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدولة تشهد تنفيذ مشروعات جديدة في جميع القطاعات الخدمية للمواطنين، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال المرحلة الماضية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ونقل المقالب التاريخية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة تولي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة أهمية كبيرة للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر على الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين وفي إطار جهود الدولة للحد من التغيرات المناخية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الهدف من إنشاء مصانع تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة هو إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية واستغلالها الاستغلال الأمثل في الصناعات المتنوعة وتحويلها إلى منتجات وأسمدة عضوية تستخدم في الزراعة.

وقال اللواء هشام آمنة إن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة حققت قصة نجاح كبيرة على أرض محافظة الدقهلية فيما يخص ملف النظافة والمخلفات الصلبة بعد أن تم الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات وتطوير وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات ورفع ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للقمامة بمراكز ومدن الدقهلية والتي كانت تؤثر بالسلب على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح آمنة أن الدولة دعمت محافظة الدقهلية بحوالي 1.4 مليار جنيه لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات في البنية التحتية للمنظومة منها 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة وتأهيل 3 مصانع قائمة في مراكز المحافظة وإنشاء مدفن صحي آمن ورفع التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة والقضاء على المقالب العشوائية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت خطة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية للاستغلال الأمثل لكافة مواقع المقالب التاريخية التي يتم نقلها ورفع المخلفات منها في إقامة مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين وفقا لاحتياجات ومتطلبات المواطنين ورؤية المحافظة.

وأضاف الوزير: ما يحدث على أرض جميع المحافظات في عهد الرئيس السيسي هو إنجاز بكل المقاييس وما نتحدث عنه اليوم هو قطاع واحد خاص بالمخلفات الصلبة، والدولة أنفقت أكثر من 54 مليار جنيه لتطوير ملف المخلفات الصلبة من خلال إنشاء مصانع للتدوير ومدافن صحية وشراء معدات لتحسين ملف البيئة على مستوى المحافظات.

وأشاد آمنة بالتعاون الذي يتم بين وزارة التنمية المحلية ووزارات البيئة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والتلاحم القائم بين الحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يروجها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا وعي المواطن المصري وقدرته على تمييز ما تقوم به الدولة والقيادة السياسية والحكومة لخدمته على أرض الواقع.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلا: مصر بلد عظيمة يقودها رئيس عظيم وحكومة تعمل في صمت ليل نهار لتحسين حياة المواطنين وتحقيق الخير لأهل مصر.