مدبولي: اتخذنا قرارًا بعدم فرض رسوم مفاجئة أو جديدة إلَّا بعد العودة لمجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، لا يعني البيع.

وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين​: النقطة اللي أحب أشير إليها، أننا خدنا قرار في مجلس الوزراء، منذ أشهر قليلة بألَّا تُفرض أي جهة أي رسوم إلَّا بالرجوع إلى مجلس الوزراء نفسه، وتمَّ توزيعه على كل الجهات، وأطلب أنه إذا لوحظ أن أي رسم صدر بطريقة مفاجئة أو جديدة ولم يكن موجودًا أرجو التواصل معي مباشرة.

وأضاف: في الدولة بنقول عندنا بعض الشركات بعض الشركات والمساهمات اللي إحنا شايفين أنها في قطاعات مش لازم يبقى لينا وجود فيها على المدى المتوسط، وبالتالي عرضنا هنا كلمة تخارج وليس معناها أنها بيع كما روَّج البعض، أن الدولة تبيع أصولها.

وأوضح: أول بديلين يمثلان أولوية، هو طرح عام في البورصة للأفراد العاديين أو أننا نتحدث عن مستثمر استراتيجي، سواء محلي أو أجنبي يدخل يزود رأس المال ويوسع ويدخل في الإدارة ويرفع كفاءة هذا الأصل ويجعله يدار بأفضل صورة ممكنة، وهذا يكون جزء آخر، وهناك آليات أخرى مثل إيجار وكل ما نعرضه وواحد من هذه الآليات، إذا وجدنا أن هذا الأصل يحتاج إلى البيع، يتم بيعه كأحد الآليات ضمن 7- 8 آليات مختلفة، وهذا ما يجب أن نؤكده وتكون واضحة أن كلمة تخارج ليس معناها بيع ولكن هناك آليات كثيرة جدًا لهذا الموضوع.

وتابع: وثيقة سياسة ملكية الدولة، هدفها أن تحدد بصورة واضحة إطار تنظيمي ومؤسسي واضح، يُنظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة ويُطمئن أي مستثمر سواء داخلي أو خارجي على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.