تصل القاهرة غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت غانم، إن اليوم الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، لكن بداية من غدا الثلاثاء حتى الأربعاء المقبل تزداد فرص سقوط الأمطار وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار ستكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتكون رعدية أحيانا، وتصل إلى القاهرة بداية من مساء الغد الثلاثاء.

وتابعت: "درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية حيث هتتراوح بين 27 و28 على القاهرة، وبين 28 حتى 31 درجة على الصعيد".

وأكدت أن الطقس خلال خلال الـ48 ساعة المقبلة سيكون مائل للحرارة خلال فترة النهار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة ليلا، وتكون الأجواء مائلة للبرودة.