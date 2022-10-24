شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه بتفعيل مجموعات التقوية فى المدارس الخاضعة لمنهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بشأن الاستفسار حول إمكانية تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه لا مانع من ذلك مع اتباع اللوائح والضوابط والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.