شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إتاحة خدمة تعديل رقم المحمول المسجل على بطاقة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تعديل رقم الهاتف المسجل ضمن منظومة بيانات بطاقة التموين، حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وإبلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أي خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.