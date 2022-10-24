شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 110 آلاف فصل بتكلفة 43 مليار جنيه وتضاعفت الاستثمارات العامة لقطاع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تم إنشاء 110 ألف فصل دراسى منذ 2015، كما أنه جارى إنشاء 13 ألف فصل بتكلفة 43 مليار جنيه، مضيفا أن عدد الفصول التى تم إنشاؤها 21 ألف فصل دراسى عام 2021،2022، مقارنة بعدد الفصول التى تم إنشاؤها قبل عام 2014، 5.6 ألف فصل سنويا.

وأوضح مركز المعلومات، أنه تضاعفت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم خلال السنوات الماضية.