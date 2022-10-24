مزار سياحي وأسانسيرات.. 10 خدمات تقدمها محطة سكك حديد بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تُسارع الحكومة، في الانتهاء من تنفيذ أعمال وإنشاء محطة قطارات الصعيد في محافظة الجيزة، لخدمة المواطنين من أهالي الصعيد وبحري.

ومن المقرر، افتتاح المحطة الأضخم مطلع 2023، لخدمة الركاب من أهالي الصعيد وبحري والمناشي، بهدف تخفيف الضغط على محطة مصر (رمسيس).

ويرصد "الخليج 365" أبرز الخدمات التي ستقدمها المحطة للمواطنين على النحو التالي:

1- يبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 170 ألف راكب يوميًا.

2- ستستقبل المحطة 5 آلاف زائر في وقت واحد لقطع التذاكر.

3- تضم المحطة ماكينات لطبع التذاكر للمواطنين منعا للتزاحم.

4- تضم المحطة عدد كبير من شبابيك التذاكر لخدمة المواطنين.

5- تضم المحطة مزار سياحي ومسلات فرعونية وهرم زجاجي على ارتفاع 40 مترا.

6- يضم الطابق الأعلى للمحطة مول تجاري كبير على مساحة المحطة يخدم جميع الزوار والركاب قبل ركوب القطار.

7- المحطة متكاملة وذكية ومتكاملة وتضم ورش للقطارات والجرارات والعربات ومغسلة للعربات.

8- تضم المحطة ما يقرب من 12 خطًا للقطارات وبها أرصفة كثيرة لتسع كل القطارات المذكورة.

9- تقدم المحطة، خدمات لذوي الهم والاحتياجات الخاصة وتضم أسانسيرات وسلالم خاصة بهم بداية من الدخول للمحطة وحتى الوصول للقطار.

10- تضم المرحلة الثانية للمحطة، إنشاء فندق لخدمة زوار المحطة.