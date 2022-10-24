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لو هتشترى دفاية جديدة اعرف أنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض المعلومات لمن يرغب في شراء دفاية كهربائية جديدة استعدادا لفصل الشتاء، وأنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء وهم كالآتى:

 

النوع الأول: الدفايات المشعة:

 

يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.

 

*مميزات الدفايات المشعة:

 

1-كفاءتها عالية.

 

2-استهلاك الكهرباء يكون أقل.

 

3- تستخدم طاقة أقل.

 

-عيوب الدفايات المشعة:

 

1-لا ننصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم، لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات المشعة فيها.

 

 

ثانيا دفايات الزيت:

 

1- تعمل بالزيت حيث يقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود فى الغرفة بالكامل.

 

2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل.

 

3- هادئة لا تصدر أي صوت.

 

4- آمنة واقتصادية.

 

5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء.

 

6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث إن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن.

 

 

ثالثا دفايات السيراميك:

 

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل باستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .

 

2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا.

 

3- سهلة الانتقال من مكان لآخر.

 

4- تستهلك كهرباء عالية.

 

5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها.

 

6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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