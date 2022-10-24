شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى دفاية جديدة اعرف أنواعها وأقلها استهلاكا للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
النوع الأول: الدفايات المشعة:
يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.
*مميزات الدفايات المشعة:
1-كفاءتها عالية.
2-استهلاك الكهرباء يكون أقل.
3- تستخدم طاقة أقل.
-عيوب الدفايات المشعة:
1-لا ننصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم، لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات المشعة فيها.
ثانيا دفايات الزيت:
1- تعمل بالزيت حيث يقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالي تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود فى الغرفة بالكامل.
2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل.
3- هادئة لا تصدر أي صوت.
4- آمنة واقتصادية.
5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء.
6- تحتاج إلى فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث إن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن.
ثالثا دفايات السيراميك:
1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل باستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن .
2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا.
3- سهلة الانتقال من مكان لآخر.
4- تستهلك كهرباء عالية.
5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها.
6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.