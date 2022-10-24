شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يشكر القيادة السياسية على قرار تثبيت سعر بيع البنزين والسولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

وأكد محمد جبران ، إن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار هو استمرار للدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التى تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى المصرى.

وأضاف القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، هذا القرار جاء في وقت يشهد العالم كله أزمات اقتصادية، ومن هنا جاء القرار لدعم المواطن وتخفيف أعباء الحياة وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا:"علينا جميعا أن ندرك ماذا يحدث في العالم وعلينا أن نقدر الحالة الراهنة".

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة.