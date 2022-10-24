شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تغير حياة أكثر من مليون مواطن فى الجيزة بـ 904 مشروعات تنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الارتقاء بحياة ومستوى معيشة أكثر من مليون مواطن في 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن أهداف "حياة كريمة" وما حققته في محافظة الجيزة.

استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، تطوير الحياة فى القرى الأكثر احتياجا بالجيزة، بتنفيذ ما يقرب من 904 مشروعا تنمويا.

امتدت مشروعات التطوير والتنمية إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

شملت مشاريع "حياة كريمة" فى الجيزة، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والحضارية، فى قطاعات المرافق والبنية التحتية، من مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى ورصف الطرق.

استهدفت المبادرة التحسين من الخدمات المقدمة للمواطنين، فى مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة، وذلك بإنشاء مجمعات خدمية تشمل مصالح حكومية وشهر عقارى وسجل مدنى ومجمعات خدمية حكومية وأخرى زراعية للفلاحين وملاعب رياضية ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية.

عملت المبادرة على توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة وتطوير المنازل وتوفير منازل جديدة كاملة التشطيبات ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

إهتمت المبادرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى إطار السعى لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات، من خلال تنفيذ عدد من القوافل الطبية التي تستهدف الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل)، وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

استهدفت المبادرة التمكين الاقتصادى للمواطنين وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، والاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.