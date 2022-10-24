شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الدولة فى التعليم العالى.. إنشاء 10جامعات خاصة و4حكومية و16أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية، العديد من الإنجازات فى سبيل إتاحة التعليم الجامعى بمسارات مختلفة منذ عام 2015 وحتى عام 2022، من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وإنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية.

وفى عام 2015 كان عدد الجامعات الحكومية 23 جامعة وأصبح الآن 27 جامعة فى 2022 ، كما شهدت الجامعات الخاصة زيادة كبيرة منذ 2015 وحتى الآن حيث كانت 26 جامعة وتم زيارة وانشاء 10 جامعات خاصة لتصبح 36 جامعة خاصة .

وفى نفس السياق تمكنت الدولة من إنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ببرامج تتواكب مع سوق العمل حيث تم إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية وجامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية وجامعة طيبة التكنولوجية، كما تم إنشاء 16 جامعة أهلية جديدة منها 4 جامعات أهلية دولية و12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية.