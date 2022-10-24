"إيزي عمرة".. منصة سعودية جديدة لإصدار تأشيرات العمرة للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت مؤسسة "سياد القابضة" إطلاق منصة "إيزي عمرة" المعتمدة من منصة وزارة الحج والعمرة السعودية (مقام) لإصدار التأشيرات للمصريين بكل سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار ما تبذله المملكة العربية السعودية من إجراءات وخدمات للتسهيل على المعتمرين المصريين سواء للحصول على التأشيرات أو أداء المناسك بكل سهولة ويسر.

وقال عبد العزيز خوقير المدير التنفيذي لمؤسسة الحسام للعمرة السعودية التابعة لـ"سياد": إن منصة "إيزى عمرة" تقدم خدماتها للشركات المنظمة للعمرة وتوفر الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة مقام التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

وأكد خوقير، في تصريحات صحفية اليوم، أن "إيزي عمرة" توفر كل السبل للمعتمرين لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر من خلال أدوات "سياد" التي تمتلكها من فنادق في المدينة مثل أنوار المدينة "موفنبيك" وسجى المدينة، فضلًا عن التعاون مع باقة متميزة من فنادق مكة المكرمة والتي تعد الأقرب للحرمين الشريفين.

وطالب المدير التنفيذي، بضرورة الاختيار الصحيح بين الشركات التي تطرح برامج العمرة والتأكد من إمكانيات وخبرات الشركة المختارة وتاريخها في هذا المجال.

وأضاف خوقير، أن منصه "إيزى عمرة" توفر برامج عديدة تلبي كل الشرائح بأسعار تنافسية، لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك بعد أيام من إطلاق منصة نسك السعودية، وطرح برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، بدون الضريبة، شاملة التأشيرة والإقامة والانتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي والعكس.