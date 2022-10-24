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جميلة إسماعيل: الفترة المقبلة تتطلب مناخا يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، خلال فيلم تسجيلي أثناء فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، إن الفترة المقبلة تتطلب مناخا يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع الشركات المملوكة للدولة والكيانات الاقتصادية الكبيرة.

وتساءلت "إسماعيل" عن وجود خطة زمنية يمكن أن نسمعها أو نراها الفترة المقبلة، للخروج التدريجي لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية بالأحجام والأوزان المختلفة، لكي تنمو من جديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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