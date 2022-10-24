مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بالواحات البحرية، الأحد.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالواحات.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع عبد الرحمن عزمي 18 سنة فيما أصيب عمر عادل عبود 20 سنة.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الواحات للعلاج، وإيداع الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث، وسيتر حركة السيرات إلى طبيعتها مع تحرير محضر بالواقعة.