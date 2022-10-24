شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى صمد اقتصادها خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي صمد اقتصادها خلال جائحة كورونا بمعدلات نمو إيجابية واتخذت خطوات قياسية لدعم السياحة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامح مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أننا فى الأمم المتحدة نرى أن الشباب هم رصيد كبير، ونجد كل عام عدد كبير من الشباب أكثر من مليون ينضمون لسوق العمل، ولهذا من المهم أن يلبى الاقتصاد احتياجات كل هؤلاء، لافتة إلى أنه يجب على الشباب العمل على تأسيس مشاريعهم الخاصة حتى يصبحوا رواد أعمال ويحصلون على فرص عمل.

وتابعت أن ما تم خلال المؤتمر الاقتصادى فيما يخص الاستثمار فى التعليم الفنى هو الحل الأمثل للتطوير والنهوض بالدول، مضيفة أن مصر عليها أن تحدث تأثيرا على المدى القريب فى الاقتصاد.