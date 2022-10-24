شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور أحمد عبدالرءوف بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشئون البر بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور أحمد عبدالرءوف محمد بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتكليف رامي رجاء محمد حسن بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون القانونية.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتكليف الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.