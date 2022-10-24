شكرا لقرائتكم خبر عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من 2014 حتى 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مصر خلال عام 2019 أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6% ، ومثلت استثمارات مصر فى 2019 نحو 20% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الأفريقية البالغ 45.4 مليار دولار

وفى هذا الإنفوجراف نرصد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من 2014 حتى 2021.



الاستثمارات الأجنبية

عام 2014

4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3% عن عام 2013

عام 2015

6.8 مليار دولار بزيادة 49.2% عن عام 2014

عام 2016

8.1 مليار دولار

عام 2017

7.4 مليار دولار

عام 2018

8.1 مليار دولار

عام 2019

9.1 مليار دولار

عام 2020

5.85 مليار دولار

عام 2021

5.12 مليار دولار