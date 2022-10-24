شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي: قناعة شيخ الأزهر بأهمية السلام بين الأديان هي المحرك الأساسي للأخوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استشهد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، بكلام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في كلمته في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي الذي انعقد اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان "اللقاء الدولي .. صيحة السلام وحوار الأديان والثقافات".

وقال الرئيس الإيطالي، إن قناعة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر هي أن السلام بين الشعوب ثمرة للسلام بين الأديان، وأن الأخوة الدينية هي محرك الأخوة الإنسانية العالمية، مؤكدا أن هذه الكلمات التي تكشف عن قناعات شيخ الأزهر، تمثل خطوات أساسية نحو الأمام. وأنه لا توجد حرب مقدسة أو دينية، فالأديان هي باعث للسلام وليس الحروب.

وأضاف الرئيس الإيطالي، إذا كانت الأديان، كما قال قداسة البابا فرانسيس،: "جزءا من الحل لأجل إقامة تعايش أكثر تناغما"، مع التأكيد على "قيمة الأخوة المقدسة"، فإن قيمة التضامن هي تلك التي ينبغي أن تلهم النظام العالمي.