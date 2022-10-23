شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون يعلن انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بوريس جونسون انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين فى بريطانيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأكد جونسون "لقد حصلت على أصوات كافية لكنني توصلت إلى استنتاج مفاده بأن ترشحي لن يكون أمرا صائبا، وأشار "أثق بأن لدى الكثير لتقديمه ولكن ببساطة هذه لن تكون الخطوة الصحيحة".

وأعلن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، ترشحه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم، ومن ثم على منصب رئيس الوزراء.

ويوصف سوناك، الذي حصل على دعم 130 نائبا من المحافظين في مجلس العموم، بأنه الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وأجبرت تراس على الاستقالة، بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب، بسبب الاضطرابات التي سببتها سياساتها في الأسواق المالية.