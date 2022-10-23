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حسن عبد الله: لسنا دولة مصدرة للبترول كى يرتبط السعر بالدولار

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القاهرة - سامية سيد - تحدث محافظ البنك المركزى، حسن عبد الله، عن ربط الجنيه المصرى بالدولار، متسائلا: لماذا نربط عملتنا بالدولار، مضيفا: فبغض النظر عن مستوى الدولار ما هو، سنبدأ في عمل مؤشر الجنيه المصرى، وسنأخذ بعض العملات والذهب وغيره.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى،: جزء من نجاحنا كلنا هو تغيير الثقافة والفكر إننا مربوطين، فعملتنا زادت على الليرة التركى 100%، وزادت على الإسترلينى واليورو ولكن الناس لا ترى كل هذا.

وتابع محافظ البنك المركزى: نريد أن يفهم الناس إننا لسنا دولة مصدرة للبترول كى يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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