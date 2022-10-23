شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: نعتز باستقلاليتنا وننسق مع الحكومة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، إن الفائدة تستخدم بسهولة عندما يتكون التضخم عن طريق الطلب، وليس إذا جاء عن طريق الاستيراد، فإذا استورد القلم بدولار فإن ثمنه سيكون 10 جنيهات ، موضحا أن الفائدة عندما ترتفع وتدخل على الدورة الثانية من الشراء.

وأضاف محافظ البنك المركزى خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، في البنك المركزى نعتز باستقلاليتنا ونحن في مركبة واحدة ولابد أن ننسق وهذا شيء أساسى.

وتابع محافظ البنك المركزى، لا ننسق مع الحكومة فقط ولكن مع القطاع الخاص ونسمع له ، ونعمل على عدة محاور من أجل أن نفهم أن أهم شيء مصداقية البنك المركزى تكون في أعلى درجة في العمل .