جميلة إسماعيل بالمؤتمر الاقتصادي: الفترة المقبلة تتطلب مناخا يحقق التنافسية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، خلال فيلم تسجيلي أثناء فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، إن الفترة المقبلة تتطلب مناخا يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع الشركات المملوكة للدولة والكيانات الاقتصادية الكبيرة.

وتساءلت "إسماعيل" عن وجود خطة زمنية يمكن أن نسمعها أو نراها الفترة المقبلة، للخروج التدريجي لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية بالأحجام والأوزان المختلفة، لكي تنمو من جديد.