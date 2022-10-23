الطقس غدا الاثنين: بارد ليلا.. وأمطار 30% في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس غد الاثنين، حث يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره في الأنحاء كافة.

وذكرت في بيان لها، أن القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ستشهد نشاط رياح أحيانًا، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

وعن درجات الحرارة، أوضحت العظمى على القاهرة 27 والصغرى 20 والإسكندرية 25 و17 والعلمين الجديدة 25 و17 وشرم الشيخ 29 و24.