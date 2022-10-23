مستشار وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج يتفقدان مزرعة القطاع بمشتهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد مستشار وزير الزراعة للمتابعة سعيد صالح، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، مزرعة قطاع الإنتاج الزراعي بمشتهر وموقع الصوب الزراعية بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية.

وأكد صالح، في تصريحات له خلال جولته التفقدية - أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المستمرة بمتابعة كافة الأصول المملوكة للوزارة لرفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي العادل، وبما يتناسب مع قيمتها، مع تسهيل كافة العقبات لتحقيق العائد الإنتاجي والاقتصادي الأمثل.

وقال مستشار وزير الزراعة إن المزرعة يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 168 فدانا، مشيرا إلى أن الزيارة شملت أيضا تفقد مزرعة الإنتاج النباتي والحيواني والمنحل ووحدة إنتاج البيوجاز.

وأضاف أن الجولة تضمنت أيضا زيارة مزرعة الإنتاج النباتي وموقع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية، حيث رافقه الدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية.

وأكد صالح أن هناك توجيهات من وزير الزراعة، برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للوزارة لتحقيق العائد الاقتصادي العادل، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة.