نقيب المهندسين يعلن بدء العمل بمعمل "سيمنز" للتدريب بالنقابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 بدء العمل بمعمل "سيمنز" للتدريب بمقر النقابة العامة في حضور المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، ود.م. محمد اليماني- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ورئيس لجنة المعامل الهندسية، ومصطفى الباجوري- المدير التنفيذي لشركة "سيمنز"، والمهندس كريم علاء- مقرر لجنة المعامل الهندسية، ود.م. وليد خضراوي منسق بروتوكول التعاون بين النقابة والشركة وعضو اللجنة، والمهندس شريف النجار- مدير خدمة العملاء والتدريب بالشركة، ووائل عمر- نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز.

وقال النبراوي: "سعيد ببدء العمل في البرنامج التدريبي مع شركة "سيمنز"، مشيرًا إلى أن انطلاق العمل بالمعمل التدريبي اليوم هو نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة، حيث تم إعداده في فترة المجلس السابق، والذي عمل على إقامة المعمل وتجهيزه، واليوم نحتفل ببدء العمل فيه، وأتقدم بالتحية للزملاء في المجلس السابق وعلى رأسهم المهندس "هاني ضاحي" على جهدهم في هذا الملف"، مؤكدًا أن دور كل مجلس استكمال ما تم بناؤه من قبل، ومن هنا يأتي التكامل بين الجميع، متطلعًا إلى مزيد من التعاون مع شركة سيمنز واستكمال باقي بنود البروتوكول والعمل على الانتهاء من باقي معامل التدريب في بعض النقابات الفرعية.

وشدد "النبراوي" على أن التدريب جزء أساسي من فكر مجلس النقابة الحالي، لعلاج سلبيات موجودة في التعليم الهندسي، وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد في مجال تخصصه.

كما أوضح أن التدريب جزء لا يتجزأ من الحياة العملية للمهندسين، ومن شأنه زيادة القدرة التنافسية للمهندس، وإكسابه المهارات المختلفة والتي هي بدورها ستكون العامل الأساسي في التطوير الشخصي المهني.. لافتًا إلى أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، عظّم المهندس أحمد صبرى- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة من قيمة الشراكة بين النقابة وشركة سيمنز، كونها شركة عالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتى بعد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، من خلال إقامة مشروعات عملاقة ذات جدوى اقتصادية لمصر والشركة.

وأوضح "صبرى" أنه كان شاهدًا على بداية التعاون بين الشركة والنقابة لإنشاء هذا المعمل بالإضافة إلى 4 معامل أخرى فى النقابات الفرعية، كونه كان عضوًا بمجلس النقابة السابق، معبرًا عن أمله أن تكون هذه بداية متميزة بين النقابة والشركة، وأن يشهد العام القادم افتتاح أكثر من معمل آخر.

وأكد "صبرى" على أن مجلس النقابة يولي أهمية كبيرة بالتدريب، وتقديم دورات بسعر تنافسى، لتقديم مهندس يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

واختتم الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين كلمته بتقديم الشكر والإشادة بجهود كل من شارك لإنجاح هذا التعاون البنّاء الهادف.

من جانبه، قال مصطفى الباجوري: "نفتتح اليوم أول معمل تدريبي للشركة بنقابة المهندسين"، مشيرًا إلى أن الشركة تحتفل بمرور 175 عامًا لوجودها في العالم، ومرور 120 عامًا على وجودها في مصر، حيث قامت بمشاريع عملاقة، مثل عدد من محطات المياه والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على وجود الشركة في مجالات كثيرة لإفادة المجتمع المصري".

وأكد "الباجوري" على أن نظرة العالم إلى مصر والتي انحصرت في الأهرامات والجمل قد تبدلت إلى نظرة تقدمية بفضل مسايرتها للتطور التكنولوجي، لافتًا إلى أن هناك 4 معامل تدريبية أخرى سيتم إقامتها في عدد من نقابات المهندسين الفرعية لخدمة شباب المهندسين في المجال التدريبي والتأهيل لسوق العمل.