لتجنب التشويش.. محمود محيي الدين يطالب بتوافق السنة المالية مع "الميلادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27، إن الإطار العام للنقاش والحوار مؤسس للسياسة الاقتصادية، مضيفا: "أصبح التشارك في الصياغة واحدة من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية".

وشدد "محي الدين" خلال كلمته بـ المؤتمر الاقتصادي، على أهمية التيسير من خلال الإعلام ووسائل التبسيط المعلومات، متابعا: " اتابع الاقتصاد المصري منذ سنوات ولكني أجد صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية وتحويلها إلى ميلادية.

واسترسل: "تغيير السنة المالية مؤخرا تسبب في حدوث تشويش"، مطالبا وزير المالية أن تكون السنة المالية متوافقة ومتوازنة مع السنة الميلادية.