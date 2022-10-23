محمود محيي الدين: يصعب على البنك المركزي السيطرة على التضخم لو انفلتت المالية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، إن كل محاور النقاش بالمؤتمر الاقتصادي وجلساته مهمة جدًا، لافتًا إلى أهمية السياسة المالية العامة، والتي قد تكون بيت المال وقد تكون بيت الداء.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات جلسة "السياسات المالية والدين العام" بالمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن "السياسة النقدية في الدول النامية مشتقة في الأساس من السياسة المالية العامة"، متابعًا: "مهما أوتي البنك المركزي في أي دولة نامية من قوة، فلو انفلتت المالية العامة، يصعب عليه تدبير أمره في السيطرة على التضخم أو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وأشار إلى أن المسؤول الأول عن الاستثمار ونجاحه أو فشله، هو المسؤول عن السياسة العامة وتنسيقها، معقبًا: "هو موضوع مهم، وبدون هذا العمود الفقري للعمل، فلا يتم الأمر دون مساندة المالية".