إحباط تهريب 400 قرص مخدر في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 400 قرص مخدر مع راكب مصري فور وصوله من كوريا، أخفاهم داخل أحذيته لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كوريا ترانزيت قطر على الطائرة القطرية، اشتبه أحمد حمدي مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين من كوريا، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة ميار أسامة مأمورة الفحص ومحمد عبدالمنعم رئيس قسم الفحص، أفادا بوجود أدوية بالحقائب، وكلف عمرو عطية مدير الحركة أحمد خيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، عثر معه على 2 عبوة دوائية بداخلهما 400 قرص مخبأين داخل الأحذية، يشتبه أن تكون من مادة الترامادول المخدرة.

قرر صبحي ربيع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.