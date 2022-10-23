علاقة محرمة انتهت بجثة مهشمة.. حكاية جريمة المسن والشاب في زراعات الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ فترة ليست بالطويلة، تعرف "عم محمد" -كما يدعوه أهالي الواحات البحرية- على شاب يافع قادما من محافظة المنيا بحثًا عن لقمة العيش كحال أبناء جيله. استعان الخمسيني بالشاب العشريني لمساعدته في ري أرضه الزراعية لتتوطد علاقتهما سريعًا وتأخذ منعطفًا مختلفا كان بداية جريمة قتل أضحت حديث الأهالي.

منذ 3 أيام، خرج أهالي القرية التي يغلب عليها الهدوء بحثُا عن "عم محمد" الذي اختفى في ظروف غامضة. خرج فريق قاصدا بيته وثان أرضه ليكتشفوا الطامة الكبرى. عُثر على المزارع المسن مقتولا ودمائه تخضب محصوله.

سريعا جاب الخبر منازل القرية "عم محمد اتقتل" وصولا إلى قسم الشرطة. انطلقت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة. تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد عبد الله عباس في الخمسينات من العمر، به آثار اعتداء بمنطقة الرأس واختفاء متعلقاته الشخصية وسيارته الخاصة.

شكل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، عكفت على تتبع علاقات المجني عليه، والوقوف على أي عداوات ترقى للقتل ورصد آخر مشاهدة له.

لم يذق ضباط البحث الجنائي طعم النوم جمعًا للمعلومات والتحريات السرية مع تحليل دقيق لخطوط السير المحتملة للجاني. جهود البحث كُللت بالنجاح مع ورود معلومة بأن آخر مشاهدة للقتيل صبيحة الجريمة كانت رفقة شاب من المنيا، دون معرفة بياناته.

انتقل عناصر فريق البحث إلى الخطوة التالية بتضييق الخناق على المشتبه به الرئيس. تحريات العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات، توصلت إلى أن عاملا يبلغ من العمر 21 سنة، أصل إقامته المنيا وراء ارتكاب الواقعة بسبب علاقة شذوذ.

أكمنة ثابتة وأخرى متحركة استهدفت ضبط الجاني أسفرت إحداها عن ضبطه بقيادة الرائد مصطفى فودة رئيس مباحث الواحات ليدلي القاتل العشريني باعترافات تفصيلية لجريمته.

بصوت هادئ ونبرة تكسوها ثقة شرح المتهم كواليس ما جرى. في اليوم المشؤوم طلب القتيل من المتهم ممارسة الشذوذ. لم يرفض الشاب طلب المُسن فأتم الأمر أولا قبل أن يرفض في الثانية ما أثار غضب المزارع الخمسيني ونشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى خلالها الشاب عليه بحجرٍ بمنطقة الرأس فأرداه قتيلا.

3 أيام من البحث كانت كفيلة بإسدال الستار على الجريمة وأرشد المتهم عن السيارة والهاتف، واصطحبته مأمورية لإجراء المعاينة التصويرية للواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.