مرور الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، عن غلق جزئي للطريق السياحي بواقع ٣ حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب حتى تقاطعه مع الطريق الدائري أعلى المنصورية لمدة أسبوع؛ لتطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية.

يبدأ الغلق السادسة صباح الثلاثاء المقبل وحتى الســاعة الحادية عشر يـوم الاثنين الموافـق ٣١ أكتوبر الجاري، ويكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة ووضعت وسائل الأمن الصناعي في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.