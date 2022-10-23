الخليج 365: مصر تبنى المستقبل.. قيادة واعية وشعب قبل التحدى

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر تبنى المستقبل.. قيادة واعية وشعب قبل التحدى.. القيادة والحكومة بذلا ما فى وسعهما.. ونتائج المؤتمر الاقتصادى دعائم وركائز الإصلاح

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