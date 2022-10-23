شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: متوسط عجز الموازنة خلال 42 عاما كان 7.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المهم للغاية في مثل هذا الظرف أن نوضح أين نحن من السياسة الخاصة بالمالية العامة لدولة والاستدانة الخاص بها.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه على مدار 42 سنة الماضية، فإن عجز الموازنة المصرية من 1981 حتى 2021 -2022، كان هناك 5 سنوات كان بهم العجز أقل من 5 % ، وهناك سنة 1993 – 1994 عملنا فائض في الموازنة، وهذا بسبب تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون .

وأشار وزير المالية، إلى أن عجز الموازنة هو 6.1، وهناك سنوات وصل عجز الموازنة فيها 13.8% وهى أقصى نسبة وصلنا لها، ومتوسط عجز الموازنة خلال 42 عاما كان 7.9% متوسط، موضحا أن العجز الخاص بالموازنة مرتبط بسياسات وظروف دائما .