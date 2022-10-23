شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض المدرسة المنتجة بالمدرسة السعيدية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد، فعاليات معرض المدرسة المنتجة بالمدرسة السعيدية والتي تستمر حتى يوم الخميس 27/10/2022، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الإدارة العامة للمدرسة المنتجة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف إلهام محمود مدير إدارة المدرسة المنتجة.

شهد اليوم الأول من فعاليات المعرض، مشاركة عدد كبير من مدارس محافظات القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، وأسيوط، والوادى الجديد، وجنوب سيناء، والإسكندرية، وشمال سيناء، وذلك بحضور الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، وبدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة.

وعرضت المدرسة المنتجة خلال فعاليات اليوم الأول من المعرض العديد من المنتجات والمعروضات التى تتميز بها كل محافظة مشاركة، وأهمها المنتجات الخشبية والسجاد والحبوب والتوابل والبلح وغيرها.

وأثنت الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، على تنظيم المعرض وأهميته، مطالبة بتكرار تنظيم مثل هذه المعارض؛ لخدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى، بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب، والمساهمة فى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.