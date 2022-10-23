شاهد الكلمة الكاملة للرئيس السيسي في افتتاح "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، انطلاق المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وبدأ صباح اليوم توافد المدعوين والمشاركين في "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.