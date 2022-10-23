"دينية النواب" تناقش أزمة الـ"1500 معلم أزهري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، أزمة الـ1533 من معلمي الحصة السابقين في المعاهد الأزهرية.

وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن استغاثات ما يقرب من 1533 من معلمي الحصة السابقين في المعاهد الأزهرية، من تأخر إجراءات التعاقد معهم أسوة بزملائهم الذين عملوا معهم حتى عام 2012 في نفس الفترات.

وشددت النائبة على أن من ضمن المعلمين، أشخاص من ذوي الإعاقة ويجب أن يؤخذ وضعهم الصحي في الاعتبار، وتكون لهم الأولوية في التعيين.

وأوصت اللجنة، بضرورة وضع هولاء ضمن الأولوية في التعاقد داخل المعاهد الازهرية، خلال الفترة المقبلة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشان إنشاء كلية للدراسات الإنسانية بمدينة إيتاي البارود، بجوار كلية اللغة العربية، على مساحة كبيرة خالية، خاصة أنه لا يوجد هناك كلية تربية إنسانية بنات، تابعة لجامعة الأزهر.

من ناحيته، أوضح دكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المطلب غير قانوني، طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2012، مضيفا أن الأرض ليست تابعة لمحافظة البحيرة، والأرض تابعة لقرى أخرى، وهذا يجعل الأرض ليست في عاصمة المحافظة ولا يمكن البناء في أرض خارج عاصمة المحافظة.