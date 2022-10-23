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وزير المالية: عجز الموازنة العامة بدأ في الانخفاض منذ عام 2015

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تحدث محمد معيط، وزير المالية، عن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الـ42 سنة الماضية، قائلًا: "منذ عام 1980 حتى 2021، وجدنا أن 5 سنوات كان فيها العجز أقل من 5%، وفي عام 1993 حققنا فائضا كليا في الموازنة العامة للدولة، وكان ذلك بسبب تأثير حرب الخليج وإسقاط الديون".

وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: "غير ذلك وجدنا عجز الموازنة 6.1% وأقصى شيء وصلنا إليه كان 13.8%، وهذا بمتوسط 7.9% عجز الموازنة على مدار 42 عاما بما فيها حتى السنوات التي كان فيها تأثير إلغاء الديون".

وتابع: "نجد أن عجز الموازنة مرتبط دائما بسياسات وظروف معينة، ومنذ عام 2015- 2016 بدأ عجز الموازنة في الانخفاض، وهذا أقل شيء في مستوى العجز على مدار الـ42 عام الماضية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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