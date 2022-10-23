وزير المالية: نخطط للوصول إلى فائض أولي 2.3% بحلول 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن خطة الدولة المصرية على مدار الـ5 أعوام المقبلة حتى 2026- 2027، تستهدف تخفيض المستوى الحالي لعجز الموازنة إلى 4% فقط، وهو المستوى الذي لم تشهده مصر على مدار الـ42 عاما الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: "إذا نظرنا إلى آخر أرقام أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، نجد أن مستوى العجز على مستوى الدول الناشئة 5.4 والدول المتقدمة 3.7 ونجد أن دولتين فقط، لها فائض هما عمان وتشيلي، ونجد أن مصر ما بين الـ20 دولة بينها الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والمغرب واليونان وغيرها".

وتابع: "أول عام يكون لنا فائض أولي كان العام المالي 2017- 2018، واستمرينا في ذلك حتى 30 يونيو 2022، كان 1.3 حتى أثناء فترة فيروس كورونا".

واستطرد: "خطتنا أن نتحرك في اتجاه الوصول إلى فائض أولي 2.3 على العام المالي 2026- 2027، وإذا نظرنا إلى وضع مصر بالنسبة للفائض الأولي، كان آخر شيء صدر لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، نجد أن عمان 7.7 وبعدها مصر مباشرة 1.3".