​وزير الزراعة: إعفاء مديري الجمعية الزراعية والإدارة التعاونية بالمنيا من منصبيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعفاء مدير الجمعية الزراعية بـ "دير مواس" في المنيا، ومدير الإدارة التعاونية من منصبيهما، والتحقيق مع 7 آخرين للتقصير في العمل.

جاء ذلك عقب تلقي وزير الزراعة شكوى من أحد المواطنين حول تقاعس مسئولي جمعية "بندر" في دير مواس بمحافظة المنيا في صرف الأسمدة.

وكلف وزير الزراعة، الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالتوجه إلى محافظة المنيا والتحقيق في الوقائع محل الشكوى والذي انتهى إلى إعفاء مدير الجمعية من منصبه، وكذلك مدير الإدارة التعاونية، مع إحالة سبعة موظفين بالجمعية إلى الشئون القانونية، وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم.

وقال عيسى، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة، فإنه يقوم حاليا بالمرور المفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية بمنطقة الصعيد لمتابعة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للمزارعين.

في سياق متصل.. كلف وزير الزراعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بتكثيف المرور وحملات التفتيش على الجمعيات الزراعية على محافظات الوجه البحري للتأكد من انتظام عملية صرف الأسمدة، مشددا على عدم التهاون في ذلك وإعفاء أي مسئول متقاعس من منصبه.

كما وجه القصير، مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وكذلك مسئولي التعاونيات بمتابعة منظومة صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب فيها ضمانا لوصولها للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمنظومة الأسمدة، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للمواطنين.