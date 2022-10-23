أخبار مصر

أعضاء بـ"العفو الرئاسي": خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا غدا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ولجنة العفو الرئاسي، التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، غدا الاثنين.

وقال الخولي في منشور عبر حسابه الموثق في "فيسبوك": "يجري التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين غدًا بإذن الله .. بشركم الله بكل الخير".

وأضاف طارق العوضي، عضو اللجنة، عبر حسابه في "فيسبوك: "من داخل المؤتمر الاقتصادي، تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدا بإذن الله، خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات".

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جاري الإعداد والتنسيق لخروج مجموعة جديدة من المحبوسين، مستمرين من أجل مزيد من الفرحة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا