شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان خلال الملتقى الأول لطلاب مصر 2030: طلباتكم مجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالطلاب المشاركين في الملتقى الأول لطلاب مصر 2030، الذي عقد بريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، وتستمر فعاليات الملتقي حتى 27 أكتوبر 2022.

ورحب الدكتور السيد قنديل، بالطلاب الجدد والقدامى متمنياً لهم التوفيق، كما شدد على أهمية النشاط الطلابي ودوره في تنمية مواهب الطلاب بما يساهم في النجاح وعرض كل شخص لمواهبه من خلال هذه الأنشطة الجامعية المثمرة، وأكد أن هناك العديد من النماذج الموهوبة التي لم تعتمد على التخصص الأكاديمي ونجحت من خلال موهبته في الدخول إلى مجالات جديدة بفضل موهبتها، مثل الطبيب يحيى الفخرانى والذي تحول لأحد قامات التمثيل والكابتن محمد صلاح الذي لم يدرس الرياضة والشاعر إبراهيم ناجي على سبيل المثال وليس الحصر.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطلاب ليصبح قائد فعال لتكون الأنشطة الطلابية فرصة تفتح للطلاب فرص حقيقية وفق مواهبهم وهوايتهم التي تدعمهم في تقديم إبداعات خارج الصندوق.

كما تحدث رئيس الجامعة عن تجربته الشخصية في الاشتراك في الجوالة عندما كان طالباً والتي اكسبته العديد من الخبرات والمهارات المختلفة من خلال الاحتكاك بالأخرين وملء وقت الفراغ بما ينفع ويفيد في خدمة المجتمع المحيط، مؤكدا: على توجه الجامعة للحصول على المراكز الأولى في كافة التخصصات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والابتكارات محلياً وعالمياً في ظل دعم كامل من الجامعة للطلاب ووجه كلامه للطلاب قائلا:، جميع طلباتكم مجابة .

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية أن هذا الملتقى يهدف في الأساس لتعريف الطلاب بالأنشطة وأهميتها ، وتطوير الأنشطة بين الواقع والمأمول ، وكيفية زيادة الأنشطة، وشروط المشاركه، بجانب إشراك الطلاب في عمل مقترحات وخطة للأنشطة وعرضها، بالإضافة إلى تعريفهم بنماذج المحاكاة المتعددة وكيفية المشاركة بها.

كما أشار راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أن الانشطة الطلابية هي كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل نشاط الأسر الطلابية، النشاط الرياضي، النشاط الثقافي والإعلامي، النشاط الفني، نشـاط الجوالة والخدمة العامة، النشاط الاجتماعي والرحلات، النشاط العلمي والتكنولوجي.

كذلك أوضح الطالب علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن أهداف الاتحادات الطلابية هي العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية، بجانب تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم ومهارتهم وتوظيفهم، وتمثيل الطلاب في الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وتوثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين، وتنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية، وتيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آراءهم بحرية تجاه القضايا المختلفة، وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه، وتشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات، وتنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج، ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

ويذكر أن الملتقي يتضمن عدد من المحاضرات عن الأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء القيادات الطلابية ، وتطوير وشروط المشاركة في الأنشطة الطلابية، ونماذج المحاكاة بالجامعة واللجان المختصة والقيادة والميثاق.