شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وضع طبقة السن بشارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس، تمهيدا لبدء أعمال الرصف بطول 3 كيلو متر حتى حدود حي جنوب الجيزة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات ودفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب، واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولو شركات مياه الجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للإتصالات والشركة المنفذة للأعمال.

ومن ناحية أخرى، عقد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الجمعيات الزراعية بمركز أبو النمرس بديوان عام مجلس المدينة؛ للتأكيد علي دور الجمعيات الزراعية وتكثيف الجهود وأهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

وشدد على أنه لا مجال للتقصير أو التهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات جديدة في المهد وإزالتها فورا وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية.

ووجه نائب المحافظ، خلال الإجتماع بقيام اللجان بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية بنطاق المركز والمدينة والتصدي لأي تعد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، وأسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة.