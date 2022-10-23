شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مهمة فى قطاع الإسكان.. 8 سنوات وضعت مصر على طريق المستقبل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت الحكومة المصرية خلال السنوات الثمانى الماضية جهودا كبيرة، وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن تقضى على كافة الإشكاليات الأخرى.

وحسب تقارير ودراسات متخصصة صادرة عن جهات حكومية، أن الدولة المصرية بعد عام 2014 تختلف بشكل جذرى قبل هذا التاريخ، حيث بذلت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبـد الفتـاح السيسى الحكـم جـهـودا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية؛ حيث نصت المادة (8) من الدستور المصـرى لعام 2014، على أن "تلتزم الدولة بتحقيـق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون".











