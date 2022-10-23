شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره الصينى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة للرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، في قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم،

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع الرئيس شي جين بينج من أجل ترسيخ التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين، ودفعها لآفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.