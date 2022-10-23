شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح مسار دولة وشعب.. الرئيس السيسى: تعاهدنا على العمل معا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تحديات الدولة المصرية في ملف العشوائيات، قائلا:"اللى قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة.. عملنا 250 ألف وحدة واتعملوا واتفرشوا والناس موجودة فيها.. هل إحنا ساكتين؟".

الرئيس السيسى: تعاهدنا على العمل معا والمصريون أثبتوا أنهم على قدر التحدى

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادى،"ممكن أشيل مليون وحدة واحط مليون وحدة مكانهم من أجل تحسين حياة الناس.. مش الفكرة توفير الموارد الأساسية.. ممكن الناس تتناقش معايا وتقولي طبائع الناس مش كده.. ولو قولت كده لا أتحرك خطوة للأمام".