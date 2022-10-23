شكرا لقرائتكم خبر عن استثمرت رصيدى لديكم من أجل البناء.. رسائل الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من المحاور الهامة والخاصة بخارطة الطريقة فى الملفات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، ووجه العديد من الرسائل خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى لعام 2022.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسار الإصلاح هو مسار دولة بشعبها كونه مسار الوصول إلى النجاح، "طريقنا ومسارنا وعدنا به بعضنا البعض، طريقنا هو طريق العمل والعلم، طريقنا هو الحلم والأمل.. طريق بدأناه سنكمله معا إن شاء الله.. طريق يتسع للجميع".

أضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه بالمؤتمر الاقتصادي: "لم يكن لدي فرصة أتكلم في الحوار الوطني، ولكن أقول اللي شايفه كإنسان مصري عاش تجربة وقرأ كثير في التاريخ وشاف بلده وكان بيحلم لها، وكان بيقول ليه هي كده؟ ونفسه إنها تبقى حاجة تانية، والتفكير ده كان عندي من وأنا عقيد في الجيش".

وتابع الرئيس السيسي: "عندما كنت عقيد في الجيش كنت راصد ما نحن فيه، ولما كنت في الإعدادي اتضربت مصر في 1967 ودخلت الثانوية الجوية علشان بلادي، وكلنا زي بعض وكلنا بنحب مصر، ولكن ساعات الأقدار بتجيب حد هنا وأي حد هيبقى في مكاني هيعمل أكتر من اللي بعمله، وربنا يوفقنا جميعا".











