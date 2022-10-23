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نقابة الأطباء تنشر الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة لديها

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القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة  العامة للأطباء، إنه نظراً لاستفسار عديد من الأطباء عن اعتماد بعض الدبلومات والبرامج المعلن عنها بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، تمت المراجعة لجميع الدرجات العلمية والدبلومات المهنية والبرامج التدريبية المعتمدة من النقابة العامة للأطباء، ونشرتها نقابة الأطباء مناشدة الأطباء بالمراجعة قبل الاشتراك في أى دبلومات أو برامج معلن عنها من خارج آليات النقابة العامة للأطباء.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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