نقابة الأطباء تنشر الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة لديها

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظراً لاستفسار عديد من الأطباء عن اعتماد بعض الدبلومات والبرامج المعلن عنها بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، تمت المراجعة لجميع الدرجات العلمية والدبلومات المهنية والبرامج التدريبية المعتمدة من النقابة العامة للأطباء، ونشرتها نقابة الأطباء مناشدة الأطباء بالمراجعة قبل الاشتراك في أى دبلومات أو برامج معلن عنها من خارج آليات النقابة العامة للأطباء.