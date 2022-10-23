رئيس جامعة حلوان يوجه بتطوير وتحديث بعض مبانى الحرم الجامعى

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بعض مبانى الحرم الجامعى بعين حلوان، وقد رافقه خلال الجولة الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ووجه رئيس الجامعة بعمل صيانة للمبانى القديمة على أعلى مستوى وعمل تطوير شامل بها، ليتم استغلالها كقاعات تعليمية متطورة تخدم كليات الجامعة، إلى جانب تطوير الورش بها لتصبح وحدات انتاجية يعمل بها فنيون وتساهم فى تدريب الطلاب على المستوى اللائق، كما وجه قسم التعليم الصناعى بكلية التربية بصياغة مقترحات لبرامج جديدة تخدم الصناعة ويتم تدريب طلابها بهذه الورش.

وأكد للطلاب أنه يتم تجهيز أماكن على أعلى مستوى لهم للتحصيل الدراسى والمحاضرات والتدريب من خلال ورش العمل.

وشدد قنديل على ضرورة توفير أماكن مناسبة للوحدات الإنتاجية، لأنها أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية لدورها الكبير فى تدريب الطلاب وتحقيق الاكتفاء الذاتى بالجامعة من منتجات وهو ما يؤدى بدوره الى الإنتاج وتوفير المتطلبات والاحتياجات المطلوبة للجامعة.